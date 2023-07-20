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    13:00, 20 Июль 2023 | GMT +6

    Квазигосударственный сектор создавал административный барьер субъекту бизнеса

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Департамент Агентства по Атырауской области поступило обращение от субъекта бизнеса, касательно создания административных барьеров в сфере государственных закупок со стороны руководства ТОО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента.

    Так, субъект бизнеса, согласно протокола об итогах государственной закупки, был объявлен победителем конкурса по поставке кабельного канала, заказчиком которого является ТОО. Однако данным ТОО в адрес субъекта бизнеса не был направлен проект договора, что противоречит нормам Закона РК «О государственных закупках».

    В ходе рассмотрения обращения Департаментом, ТОО даны рекомендации касательно принятия мер по составлению проекта договора, а также была проведена организационная встреча с руководством ТОО по положительному решению данного вопроса.

    В результате, ТОО в субъект бизнеса по средствам веб-портала был направлен проект договора. Кроме того, в дальнейшим сторонами заключён договор. Тем самым, после вмешательства Департамента, ТОО принято положительное решение.


    Теги:
    Борьба с коррупцией Бизнес Коррупция Атырау
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