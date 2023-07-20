Квазигосударственный сектор создавал административный барьер субъекту бизнеса
Так, субъект бизнеса, согласно протокола об итогах государственной закупки, был объявлен победителем конкурса по поставке кабельного канала, заказчиком которого является ТОО. Однако данным ТОО в адрес субъекта бизнеса не был направлен проект договора, что противоречит нормам Закона РК «О государственных закупках».
В ходе рассмотрения обращения Департаментом, ТОО даны рекомендации касательно принятия мер по составлению проекта договора, а также была проведена организационная встреча с руководством ТОО по положительному решению данного вопроса.
В результате, ТОО в субъект бизнеса по средствам веб-портала был направлен проект договора. Кроме того, в дальнейшим сторонами заключён договор. Тем самым, после вмешательства Департамента, ТОО принято положительное решение.