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    13:19, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Квазигоссектор использовал для погашения долгов средства, подлежащие зачислению в Нацфонд – Наталья Годунова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Некоторые компании квазигоссектора использовали для погашения своих долгов средства, подлежащие зачислению в Национальный фонд. Об этом заявила председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, есть факты, когда средства, подлежащие зачислению в Национальный фонд, не перечисляются по назначению. Это связано и с тем, что субъектам квазигосударственного сектора предоставляется право использовать средства от приватизации активов на погашение их внешнего и внутреннего долга», - сказала Наталья Годунова, выступая на пленарном заседании Сената Парламента РК.

    Как сообщила спикер, при проверке Национального фонда был установлен факт, когда за счет средств от реализации активов «Самрук-Казына» был погашен облигационный займ в сумме около 162 млрд тенге, полученный ранее из Нацфонда.

    «Мы считаем, что такую практику надо исключать. В отдельных случаях вместо уплат налогов в Нацфонд денежные средства компаний нефтяного сектора зачислялись в республиканский бюджет, это было установлено в ходе аудита налогового и таможенного администрирования Минфина. Только за 2020 год от предприятий нефтяного сектора недопоступило 664 млрд тенге», - отметила Наталья Годунова.


    Теги:
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