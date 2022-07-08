8 Июля 2022 20:00

Квартиры родственников продал мошенник в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Петропавловска по поддельной доверенности продал квартиры своих родных. Мужчину задержали в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 34-летний горожанин скрывался на съемных квартирах, не поддерживал связи с родственниками и знакомыми. Сотрудники управления криминальной полиции совместно со столичными коллегами вышли на след подозреваемого. Мужчину задержали и поместили в следственный изолятор города Нур-Султана.

Еще одного североказахстанского мошенника и вовсе объявляли в межгосударственный розыск. Он совершил преступление на территории Башкортостана. Афериста задержали в Мамлютском районе.

С начала года сотрудники криминальной полиции установили местонахождение 30 преступников, задержали 10 уголовников из категории «прошлых лет».