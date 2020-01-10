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Квартиры получили молодые врачи в Жезказгане

10 Января 2020 00:23
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Квартиры получили молодые врачи в Жезказгане

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Жезказгане успешно решают проблему дефицита врачей за счет предоставления им ведомственного жилья. Еще восемь молодых врачей отпраздновали новоселье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Новоселов поздравил аким Карагандинской области Женис Касымбек. Он подчеркнул, что в регионе стало традицией улучшать качество жизни врачей.

«Ваша работа очень сложная и важная. Днем и ночью врачи спасают жизни сотен людей. Мы со своей стороны будем продолжать помогать медикам в решении квартирного вопроса, чтобы они могли работать на благо людей с полной отдачей», - сказал Женис Касымбек.

Он отметил, что около 300 врачей в регионе в этом году получат служебное жилье. В частности, в Жезказгане для этого планируют выкупить и отремонтировать квартиры в одной из многоэтажек. И к осени еще 50 медиков смогут отметить новоселье.

«После окончания медицинского университета я вернулась в свой родной Жезказган. Начала работать в городской больнице. Раньше нам с мужем приходилось снимать квартиру, а теперь у нас есть жильё. Хоть это и ведомственная квартира, но все равно наша. Большое спасибо за такую поддержку молодых специалистов», - поблагодарила врач общей практики городской больницы Айгерим Мамина.


«Я приехал работать Жезказган в прошлом году, после того, как получил диплом. Очень рад, что теперь у меня есть жилье. Деньги, которые раньше уходили на аренду квартиры теперь я могу тратить на свою семью. Это очень хорошо, что нам, молодым семьям, помогают решить квартирный вопрос», - отметил врач общей практики Акпар Зайнуллаев.


Во время рабочей поездки аким также побывал в жезказганском больничном городке и медицинском колледже.

Больничный городок был восстановлен в рамках Комплексного плана социально-экономического развития Жезказгана. Этот масштабный проект начался три года назад. В этом году реконструкцию завершили полностью.

«Долгие годы этот объект был невостребованным и пустовал. Реконструкция больничного городка помогла решить проблему нехватки площадей в медучреждениях», - рассказал руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев..

Теперь здесь расположены новый консультативно-диагностический центр, поликлиника, наркология, СПИД центр, детский противотуберкулезный санаторий. Все здания в больничном городке были отремонтированы. В них полностью поменяли инженерные коммуникации. Территорию также привели в порядок и благоустроили.

Сейчас к поликлинике прикреплены около 20 тысяч человек. Консультативно-диагностический центр принимает в день до 250 пациентов. Закуплено новое высокотехнологичное оборудование, преимущественно южнокорейского производства. По словам врачей, работать стало легче, удобнее и быстрее.

В больничном городке также расположен и Жезказганский медицинский колледж. Там Женису Касымбеку рассказали о новых методиках в подготовке медсестер, акушеров, фельдшеров и лаборантов. Здесь используют элементы дуального образования. Студенты учатся по четырем специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Стоматология» и «Лабораторная диагностика».

«В 2017-2018 учебном году мы приобрели современное симуляционное оборудование на сумму 88,3 млн тенге. Установили интерактивное учебное оборудование. В январе прошлого года открыли собственную клиническую базу колледжа по специальности «Стоматология». Там студенты отрабатывают практические навыки в рамках дуального обучения», - рассказала директор колледжа Меруерт Молдина.

В колледже учится 571 студент, из них 378 - по госзаказу. Практику они проходят в больничном городке.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Акимат, Здравоохранение, Жилье,
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Агата Мухамеджанова

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