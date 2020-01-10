Квартиры получили молодые врачи в Жезказгане

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Жезказгане успешно решают проблему дефицита врачей за счет предоставления им ведомственного жилья. Еще восемь молодых врачей отпраздновали новоселье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новоселов поздравил аким Карагандинской области Женис Касымбек. Он подчеркнул, что в регионе стало традицией улучшать качество жизни врачей.

«Ваша работа очень сложная и важная. Днем и ночью врачи спасают жизни сотен людей. Мы со своей стороны будем продолжать помогать медикам в решении квартирного вопроса, чтобы они могли работать на благо людей с полной отдачей», - сказал Женис Касымбек.

Он отметил, что около 300 врачей в регионе в этом году получат служебное жилье. В частности, в Жезказгане для этого планируют выкупить и отремонтировать квартиры в одной из многоэтажек. И к осени еще 50 медиков смогут отметить новоселье.

«После окончания медицинского университета я вернулась в свой родной Жезказган. Начала работать в городской больнице. Раньше нам с мужем приходилось снимать квартиру, а теперь у нас есть жильё. Хоть это и ведомственная квартира, но все равно наша. Большое спасибо за такую поддержку молодых специалистов», - поблагодарила врач общей практики городской больницы Айгерим Мамина.





«Я приехал работать Жезказган в прошлом году, после того, как получил диплом. Очень рад, что теперь у меня есть жилье. Деньги, которые раньше уходили на аренду квартиры теперь я могу тратить на свою семью. Это очень хорошо, что нам, молодым семьям, помогают решить квартирный вопрос», - отметил врач общей практики Акпар Зайнуллаев.





Во время рабочей поездки аким также побывал в жезказганском больничном городке и медицинском колледже.

Больничный городок был восстановлен в рамках Комплексного плана социально-экономического развития Жезказгана. Этот масштабный проект начался три года назад. В этом году реконструкцию завершили полностью.

«Долгие годы этот объект был невостребованным и пустовал. Реконструкция больничного городка помогла решить проблему нехватки площадей в медучреждениях», - рассказал руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев..

Теперь здесь расположены новый консультативно-диагностический центр, поликлиника, наркология, СПИД центр, детский противотуберкулезный санаторий. Все здания в больничном городке были отремонтированы. В них полностью поменяли инженерные коммуникации. Территорию также привели в порядок и благоустроили.

Сейчас к поликлинике прикреплены около 20 тысяч человек. Консультативно-диагностический центр принимает в день до 250 пациентов. Закуплено новое высокотехнологичное оборудование, преимущественно южнокорейского производства. По словам врачей, работать стало легче, удобнее и быстрее.

В больничном городке также расположен и Жезказганский медицинский колледж. Там Женису Касымбеку рассказали о новых методиках в подготовке медсестер, акушеров, фельдшеров и лаборантов. Здесь используют элементы дуального образования. Студенты учатся по четырем специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Стоматология» и «Лабораторная диагностика».

«В 2017-2018 учебном году мы приобрели современное симуляционное оборудование на сумму 88,3 млн тенге. Установили интерактивное учебное оборудование. В январе прошлого года открыли собственную клиническую базу колледжа по специальности «Стоматология». Там студенты отрабатывают практические навыки в рамках дуального обучения», - рассказала директор колледжа Меруерт Молдина.

В колледже учится 571 студент, из них 378 - по госзаказу. Практику они проходят в больничном городке.