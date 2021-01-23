Квартиры получили каркаралинские медики

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Дом для медработников сдали в Каркаралинске. Квартиры получили 27 человек, 13 из них молодые специалисты. Так решается проблема с привлечением квалифицированных медицинских кадров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Каркаралинске восстановили некогда заброшенное общежитие, которое теперь стало комфортным жильём для врачей. Это позволило закрыть потребность в медицинском персонале в городе. В доме 1-, 2- и 3-комнатные квартиры укомплектованы самой необходимой техникой и мебелью.

В числе счастливых новосёлов врач-статист, офтальмолог, невролог, акушер, эпидемиолог, гинеколог, терапевт, хирург и др.

«В 2020 году я окончила Карагандинский медуниверситет по специальности «врач общей практики». Работать начала в районной центральной больнице. Ещё великий Абай говорил: «Не думайте о выгоде - думайте о чести». Поэтому я делаю всё возможное, чтобы заслужить доверие людей и вылечить болезни пациентов. Я счастлива, что у меня есть уютная квартира, оборудованная необходимой техникой», - говорит молодой врач Маржан Дарибайкызы.

«Я училась в резидентуре в столице, но каждый год приезжала в Каркаралинск на стажировку. Персонал больницы очень хороший. Я знаю многих пациентов. Поэтому, когда мне предложили работать здесь, я сразу же согласилась», - поделилась врач общей практики и счастливый новосёл Актоты Нурпазылова.

Также в акимате Каркаралинского района рассказали о развитии здравоохранения в регионе. Так, например, в Карагайлы в прошлом году построена врачебная амбулатория, сделан капитальный ремонт амбулатории в Теректы и медпункта села Матак. В планах на этот год строительство Томарской врачебной амбулатории, Мамраевского фельдшерского пункта и фельдшерского пункта «Енбек».