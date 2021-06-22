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    21:40, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Квартиры получили 20 молодых медиков в Жезказгане

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – 20 молодым работникам здравоохранения Жезказгана вручены ключи от квартир. Счастливое для новосёлов событие произошло благодаря спонсорской помощи корпорации «Казахмыс». Все квартиры находятся в новом доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель акима города Жезказгана Зина Акилбекова, вручая ключи, отметила, что профессия врача – одна из самых важных на земле. Она пожелала героям дня крепкого здоровья, успехов в делах и благополучия их семьям.

    Профсоюзная организация «Сенім», присоединяясь к праздничной эстафете поздравлений, подарила новосёлам микроволновые печи.

    Медиков Жезказгана также отметили нагрудными знаками «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», «Алтын дәрігер», «Кәсіби жетістіктері үшін» и «Мейірім». Отличившимся добросовестным отношением к своей работе были вручены почётные грамоты министра здравоохранения РК, управления здравоохранения Карагандинской области, акимов Карагандинской области и города Жезказгана, филиала партии Nur Otan при ТОО «Корпорация «Казахмыс». Кроме того, десять представителей здравоохранения были удостоены премии акима Жезказгана в размере 100 тысяч тенге.


    Теги:
    Здравоохранение Карагандинская область Жилье
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