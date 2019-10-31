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Квартиры для работающей молодежи: о начале приема заявок объявили в Нур-Султане

31 Октября 2019 16:31
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Квартиры для работающей молодежи: о начале приема заявок объявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 5 по 10 ноября начинается прием заявок на арендные квартиры для работающей молодежи. Об этом сообщили в Жилищном фонде акимата города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В первую очередь, для удобства граждан мы приняли решение провести эту программу электронно, чтобы не было очередей. Это будет через портал «Smart Astana». Мы объявляем о начале приема заявок с 5 ноября текущего года (вторник). С 5 по 10 ноября, то есть 6 дней, включая выходные, будет возможность подать заявления онлайн через ЭЦП на портале «Smart Astana». После того, как гражданин подал заявку, мы ее будем обрабатывать. У нас есть время для обработки, это займет несколько дней. После чего 1 день мы дадим для того, чтобы граждане могли устранить какие-то недочеты. Если они по перечню что-то не доложили либо у нас есть дополнительные вопросы к ним, чтобы определить их конкретный статус или уточнить данные, для этого каждому участнику будем предоставлять 1 день для донесения документов. Это также будет электронно, и никуда не нужно ходить», - заявила директор КГУ «Жилищный фонд акимата города Нур-Султана» Нурсулу Кожахметова на брифинге для журналистов.

По данным Жилищного фонда, всего на этот год рассчитано 1050 квартир – однокомнатные и двухкомнатные. А по информации управления строительства Нур-Султана, для программы будут предоставлены 202 двухкомнатные и 848 однокомнатных квартир.

«Я прошу это учитывать потенциальным участникам, так как у каждого состав семьи разный. Индивидуально каждый должен понимать, что если вы многодетные, то трехкомнатной квартиры не будет – только однокомнатная или двухкомнатная. Жилье предоставляется на 5 лет без права выкупа, без права продления. То есть через 5 лет мы будем вынуждены вас попросить освободить данное жилье, так как эти квартиры будем предоставлять дальше другим молодым», - отметила Н. Кожахметова.

Ежемесячная арендная плата за жилье составит в пределах от 5 до 15 тыс. тенге.

«Плата будет варьироваться от квадратуры жилья. После того, как у вас 1 день пройдет на досдачу каких-то других документов, которые необходимы, мы будем обрабатывать полную заявку, формировать список, нам для этого потребуется время. Готовые списки мы выложим не позднее 10 декабря текущего года. Также предоставление жилья будет в декабре текущего года», - сообщила директор Жилищного фонда.

Напомним, выступая на церемонии открытия Года молодежи 23 января 2019 года, Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил строить в крупных городах – Алматы, Нур-Султане и Шымкенте – не менее 1 тыс. квартир в год для работающей молодежи.

Министерством информации и общественного развития РК было объявлено о выдаче 3 тыс. квартир в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Акция стартовала в июле этого года.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Социальная поддержка, Жилье, Общество, Молодежь, Год молодежи,
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Акбота Кузекбай

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