Квартиру за 63 млн тенге намеревался купить акимат Петропавловска
В Северо-Казахстанской области после вмешательства Антикоррупционной службы 22 государственных органа снизили стоимость закупок на 505 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
На брифинге первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Айдос Жунисов рассказал, что аналитики ведомства каждый день мониторят госзакупки с помощью системы Единое окно закупок.
- Снижена стоимость на планируемые закупки на 27 товаров на сумму 505 млн тенге. К примеру, Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция пересмотрела цену закупа летнего дизельного топлива, снизив ее почти в 2 раза - с 450 до 263 тенге за литр. Предотвращено нерациональное расходование бюджетных средств в сумме 243,1 млн тенге. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Петропавловска планировал приобрести 4-комнатную квартиру за 63,8 млн тенге. После реагирования Антикоррупционной службы в план госзакупок администратор внес изменения по данному пункту. Экономия составила 35,1 млн тенге, - проинформировал А.Жунисов.