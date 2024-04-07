Квартиру за 63 млн тенге намеревался купить акимат Петропавловска

В Северо-Казахстанской области после вмешательства Антикоррупционной службы 22 государственных органа снизили стоимость закупок на 505 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Айдос Жунисов рассказал, что аналитики ведомства каждый день мониторят госзакупки с помощью системы Единое окно закупок.