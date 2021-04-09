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    14:43, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Квартиру в счет долга по алиментам отдал житель Рудного

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    РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области должник передал квартиру в счет долга по алиментам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную палату ЧСИ.

    «Частным судебным исполнителем Костанайской области Н. Кабылдиным совместно с прокуратурой Рудного проведена работа по взысканию задолженности по алиментам. По возбужденному 12 июня 2017 года исполнительному производству о взыскании алиментов, задолженность бывшего главы семьи перед экс-супругой составила более одного миллиона тенге. Образовавшуюся сумму долга мужчина объясняет просто - не работал», - рассказала руководитель региональной палаты ЧСИ Костанайской области Несибели Басенова.

    Однако мужчина нашел выход из ситуации. Он передал бывшей жене квартиру взамен на свою «чистую» репутацию и ее отказ от дальнейших выплат по алиментам.

    В другом случае, должник по алиментам гр. Н., был привлечен к административной ответственности в виде 2 (двух) суток ареста. Задолженность по алиментам составляла более 500 000 тенге.

    Однако после проведенных двух суток в специальном учреждении должник полностью погасил долг.


    Теги:
    Костанайская область
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