Квартиру в счет долга по алиментам отдал житель Рудного

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области должник передал квартиру в счет долга по алиментам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную палату ЧСИ.

«Частным судебным исполнителем Костанайской области Н. Кабылдиным совместно с прокуратурой Рудного проведена работа по взысканию задолженности по алиментам. По возбужденному 12 июня 2017 года исполнительному производству о взыскании алиментов, задолженность бывшего главы семьи перед экс-супругой составила более одного миллиона тенге. Образовавшуюся сумму долга мужчина объясняет просто - не работал», - рассказала руководитель региональной палаты ЧСИ Костанайской области Несибели Басенова.

Однако мужчина нашел выход из ситуации. Он передал бывшей жене квартиру взамен на свою «чистую» репутацию и ее отказ от дальнейших выплат по алиментам.

В другом случае, должник по алиментам гр. Н., был привлечен к административной ответственности в виде 2 (двух) суток ареста. Задолженность по алиментам составляла более 500 000 тенге.

Однако после проведенных двух суток в специальном учреждении должник полностью погасил долг.