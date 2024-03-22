Квартиру с «Ёлки желаний» получила 12-летняя жительница Шымкента

Ключи от квартир от имени Главы государства вручил аким Шымкента, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима города.

Сегодня в честь Наурыз мейрамы аким города Шымкент Габит Сыздыкбеков вручил ключи от квартир 12-летней девочке Софии, которая написала письмо Главе государства, а также Марине Гафаровой, спасшей шестерых детей от пожара.

В преддверии Нового года на традиционной акции «Ёлка желаний» 12-летняя София Уркумбаева написала письмо на имя Президента.

Желание маленькой девочки, которая живет с отцом в съемной квартире, сбылось. Ключи от 3-х комнатной квартиры были получены.

Вместе с тем, Габит Сыздыкбеков вручил ключи от 4-комнатной квартиры Марине Гафаровой.

Фото: акимат Шымкента

Напомним, в ночь на 16 декабря прошлого года произошел пожар в жилом доме. Женщина увидела из своего окна пожар в соседнем доме. Разбив окно, она вбежала внутрь охваченного огнем дома соседей и вызволила шестерых несовершеннолетних.

Ранее, отметив подвиг многодетной матери, аким города пообещал вручить ключи от квартиры.

На церемонии вручения ключей отец Софии - Рустенбек Уркимбаев и жительница Марина Гафарова выразили особую благодарность и признательность Главе государства. Не скрыла своей радости и София, прочитав стихотворение и адресуя его Президенту страны.