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    22:02, 21 Март 2024 | GMT +6

    Квартиру с «Ёлки желаний» получила 12-летняя жительница Шымкента

    Ключи от квартир от имени Главы государства вручил аким Шымкента
    Фото: акимат Шымкента

    Ключи от квартир от имени Главы государства вручил аким Шымкента, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима города. 

    Сегодня в честь Наурыз мейрамы аким города Шымкент Габит Сыздыкбеков вручил ключи от квартир 12-летней девочке Софии, которая написала письмо Главе государства, а также Марине Гафаровой, спасшей шестерых детей от пожара.

    В преддверии Нового года на традиционной акции «Ёлка желаний» 12-летняя София Уркумбаева написала письмо на имя Президента.

    Желание маленькой девочки, которая живет с отцом в съемной квартире, сбылось. Ключи от 3-х комнатной квартиры были получены.

    Вместе с тем, Габит Сыздыкбеков вручил ключи от 4-комнатной квартиры Марине Гафаровой.

    Габит Сыздыкбеков вручил ключи от 4-комнатной квартиры Марине Гафаровой
    Фото: акимат Шымкента

    Напомним, в ночь на 16 декабря прошлого года произошел пожар в жилом доме. Женщина увидела из своего окна пожар в соседнем доме. Разбив окно, она вбежала внутрь охваченного огнем дома соседей и вызволила шестерых несовершеннолетних.

    Ранее, отметив подвиг многодетной матери, аким города пообещал вручить ключи от квартиры.

    На церемонии вручения ключей отец Софии - Рустенбек Уркимбаев и жительница Марина Гафарова выразили особую благодарность и признательность Главе государства. Не скрыла своей радости и София, прочитав стихотворение и адресуя его Президенту страны.

     

    Теги:
    Спасение Шымкент Токаев Касым-Жомарт Акимат Жилье
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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