Квартиру подарили матери троих детей во время телемарафона на канале «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках праздничного телемарафона «Алғысым шексіз» в эфире канала «Хабар», жительнице Акмолинской области подарили 3-комнатную квартиру. Такая инициатива стала возможной благодаря помощи благотворительного фонда «Харекет». Об этом передает МИА «Казинформ».

Как выяснилось, гостья студии Баян Байрамова – инвалид 3-й группы. Из-за проблем с почками женщина не может работать. 13 лет ее семья была вынуждена снимать жилье, на оплату которого денег едва хватало. Мать троих детей не ожидала, что сегодня станет счастливой обладательницей собственного жилья.

«Я - мама троих детей, младшая дочь родилась с диагнозом ДЦП. Сама - тоже инвалид 3-й группы, у меня проблемы с почками. Мы почти 13 лет снимали квартиру, конечно очень рады! Это так неожиданно, спасибо Фонду «Харекет» за такой подарок», - поделилась эмоциями Баян Байрамова

Напомним, в честь Дня благодарности на телеканале «Хабар» сегодня проходил телемарафон. Ведущие специального проекта рассказывали телезрителям о казахстанцах с большим сердцем. Все они своим самоотверженным трудом помогают тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации.

15 казахстанцев из разных уголков Казахстана и нескольких стран мира стали главными героями праздничного выпуска. Среди них не только взрослые и уже состоявшиеся личности, но и дети. Они поделились своим уникальными историями и получили заслуженную награду – статуэтку «Алгысым шексиз», разработанную по индивидуальному эскизу. Одну из них вручили представителю благотворительного фонда «Харекет».

«В этот прекрасный день весны в эфире канала «Хабар» мы вручили ключи от трехкомнатной квартиры семье Байрамовых. Планируем, что за 30 дней марта мы сможем помочь 70 семьям обрести собственное жилье. Все это благодаря неравнодушным казахстанцам, которые поддерживают наш фонд. Выражаю каждому из низ благодарность», - сказал представитель благотворительного фонда «Харекет» в г. Нур-Султане Акторе Еркин.