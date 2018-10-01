Новости
-
-
-
-
-
-
-
01:45 152
-
-
-
-
вчера 23:59 118
-
-
вчера 23:07 158
-
-
вчера 22:30 153
-
вчера 22:11 547
-
-
-
вчера 21:18 190
-
-
-
-
вчера 20:07 221
-
-
-
вчера 19:11 288
-
вчера 18:51 728
-
-
-
-
вчера 18:30 221
-
-
вчера 18:14 302
-
-
-
-
-
-
вчера 17:41 318
Квартиру карагандинки обчистил гражданский муж
7 Октября 2018 04:24 71
Поделиться:
КАРАГАНДА. КАЗИНРФОРМ - Карагандинка поплатилась за чрезмерную доверчивость, проявленную к своему благоверному, который, имея ключ от квартиры, вынес из нее документы и все ценные вещи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ekaraganda.kz.
Новости по темеПять автокраж за несколько часов совершили злоумышленники в Талдыкоргане Аким Алматы рассказал о борьбе с кражами телефонов
С заявлением в центральный отдел полиции УВД Караганды обратилась 42-летняя жительница города. Она сообщила о том, что ее сожитель путем свободного доступа похитил из квартиры золотые ювелирные изделия, документы на квартиру и велосипед на общую сумму 300 тыс. тенге.
Участковыми инспекторами полиции задержан 31-летний житель города, который дал признательные показания. Проводится расследование.
Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Обстоятельства пожара на автогазовой станции выясняют в Мангистау
- При возгорании газовой автоцистерны в Жанаозене погиб мужчина
- В ООН запросили 50,5 млн долларов на чрезвычайную помощь Индонезии
- Убийство 18-летней костанайки: проявивших халатность полицейских осудили
- Когда отремонтируют трассу Кызылорда-Жезказган
- Крупный пожар в многоэтажке в Актобе: начато расследование
Загрузка...