Квартиру карагандинки обчистил гражданский муж

КАРАГАНДА. КАЗИНРФОРМ - Карагандинка поплатилась за чрезмерную доверчивость, проявленную к своему благоверному, который, имея ключ от квартиры, вынес из нее документы и все ценные вещи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ekaraganda.kz.

С заявлением в центральный отдел полиции УВД Караганды обратилась 42-летняя жительница города. Она сообщила о том, что ее сожитель путем свободного доступа похитил из квартиры золотые ювелирные изделия, документы на квартиру и велосипед на общую сумму 300 тыс. тенге.

Участковыми инспекторами полиции задержан 31-летний житель города, который дал признательные показания. Проводится расследование.