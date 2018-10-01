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Квартиру карагандинки обчистил гражданский муж

7 Октября 2018 04:24 71
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Квартиру карагандинки обчистил гражданский муж

КАРАГАНДА. КАЗИНРФОРМ - Карагандинка поплатилась за чрезмерную доверчивость, проявленную к своему благоверному, который, имея ключ от квартиры, вынес из нее документы и все ценные вещи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ekaraganda.kz. 

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С заявлением в центральный отдел полиции УВД Караганды обратилась 42-летняя жительница города. Она сообщила о том, что ее сожитель путем свободного доступа похитил из квартиры золотые ювелирные изделия, документы на квартиру и велосипед на общую сумму 300 тыс. тенге.

Участковыми инспекторами полиции задержан 31-летний житель города, который дал признательные показания. Проводится расследование.

 

 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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