Квартиросъемщиков начали выселять в Узбекистане из-за наплыва иностранцев – Минюст РУ

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане на фоне наплыва иностранцев и значительного повышения стоимости арендного жилья участились факты выселения квартиросъемщиков, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Узбекистана.

По данным ведомства, в последнее время резко выросло число иностранцев, прибывающих в Узбекистан, что положительно сказывается на туристическом потенциале страны. Однако их чрезмерное количество приводит к негативным последствиям.

«Наблюдается ситуация, когда некоторые наши соотечественники принудительно выселяют арендаторов или необоснованно повышают цены на ранее сданные квартиры, с целью получения большей прибыли за счет аренды жилья», - сообщает Минюст.

В ведомстве напомнили, что данные действия нарушают требования гражданского кодекса Узбекистана и других законодательных актов, а также правовую основу найма жилого помещения. Минюст дал разъяснения, что одностороннее изменение условий договора или его расторжение по инициативе собственника осуществляется только в судебном порядке.

По сообщениям местных СМИ цены на аренду квартир в столице Узбекистана выросли в два раза из-за наплыва иностранных граждан, прежде всего россиян. В частности, стоимость однокомнатных и двухкомнатных квартир выросла с 300-450 до 600-1500 долларов.













Фото: economist.kg