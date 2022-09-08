Квартирный мошенник задержан в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На портале недвижимости 18-летний астанчанин в течении трех месяцев размещал фейковые объявления о сдаче в аренду квартир в столице. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султан.

«В объявлениях он выставлял стоимость ниже рыночной. Желающим арендовать квартиру, предлагал за небольшую предоплату купить адрес ссылки в Telegram-канале с адресами и номерами телефонов арендодателей. В последующем выяснялось, что ссылка неактуальна, а деньги за услугу невозможно вернуть. Предоплату, от клиентов подозреваемый получал посредством мобильного перевода в размере от 5 до 10 тыс. тенге», - сообщили в ведомстве.

В августе текущего года в управление полиции района «Байконыр» обратилась жительница города, которая сообщила, что под предлогом сдачи квартиры в аренду, через мобильное приложение портала недвижимости, мошенник выманил у нее 7 тыс. тенге, которые она перевела ему на карту.

В ходе досудебного расследования подозреваемому доказана вина по 14 эпизодам мошенничества, по статье 190 часть 2 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы, с конфискацией имущества. В настоящее время устанавливаются остальные потерпевшие.