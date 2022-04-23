Квартирных мошенниц задержали полицейские Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Только за три месяца 2022 года сотрудниками департамента полиции Жамбылской области зарегистрировано 273 факта мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В полицию обратилась 46-летняя жительница Нур-Султана, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - По словам потерпевшей, летом 2020 года она доверилась малознакомой женщине, которая обещала помощь в приобретении квартиры и передала ей 2 млн тенге. Однако ни новой жилплощади, ни возврата денег так и не дождалась».

При проведении оперативно-профилактических мероприятий сотрудники жамбылской полиции задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве - 34-летняя жительница города Тараза дала признательные показания.

Аналогичное преступление совершила и другая жительница Тараза.

«Об этом сообщила 59-летняя потерпевшая, - пояснили в ведомстве. - Еще в 2021 году, с целью помочь приобрести квартиру в одном из новых микрорайонов города Тараза, некая женщина, проникнув в доверие, путем обмана завладела ее деньгами – 1 млн 600 тысяч тенге».

По обоим фактам начаты досудебные расследования по статье 190 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

По данным ведомства, только за три месяца 2022 года сотрудниками департамента полиции Жамбылской области зарегистрировано 273 факта мошенничества.

«Примерно третья часть мошенничеств совершена через интернет, - пояснила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова. – Это свидетельствует о том, что люди, не задумываясь, доверяются незнакомцам. Причем настолько, что готовы отдавать крупные суммы денег, для того чтобы получить желаемое в обход закона. Прежде чем отдавать незнакомцам свои сбережения, хорошо подумайте – стоит ли это делать. Гораздо спокойнее, надежнее и безопаснее жить и действовать в рамках закона», - заключила Г. Мухтаркулова.

Ранее сообщалось, что более 500 жителей Нур-Султана стали жертвами интернет-мошенников с начала года.