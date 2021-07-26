Квартирного вора из Нур-Султана задержали в Костанае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Квартирного вора задержали благодаря бдительности костанайского полицейского. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Квартирного вора задержали благодаря бдительности костанайского полицейского. Сотрудник полиции на то он и сотрудник, чтобы быть всегда на чеку, и уметь оперативно реагировать в любой ситуации», - сказала Шугыла Бериккызы.

По ее словам, находясь в обеденное время во дворе своего дома, старший инспектор кадров Управления полиции города Костанай Чингиз Халиков заметил мужчину, подходившего под описание квартирного вора, разыскиваемого оперативниками. Накануне на территории областного центра с мая по июль произошло 5 квартирных краж. Основной добычей злоумышленника были деньги и золотые изделия.

В среднем сумма ущерба с одной квартиры составляла 500 тысяч тенге. На поимку преступника был ориентирован весь личный состав полиции города.

«В обед я вышел с дочерью во двор прогуляться. И увидел незнакомого мужчину, который по описанию, походке показался мне схожим с нашей ориентировкой», - рассказал Чингиз Халиков.

После чего он позвонил сотрудникам криминальной полиции.

На указанный адрес прибыли оперативники Северного отдела полиции Казбек Кайратулы и Булат Нуртазин.

Предположения полицейского превзошли все ожидания. Подозреваемый в серии краж был задержан с поличным. Подобрав ключи, мужчина успел похитить золотые изделия и 650 тысяч тенге.

«Квартирным вором оказался 32-летний житель города Нур-Султан, ранее судимый за аналогичные преступления. В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия», - добавила Шугыла Бериккызы.

Напомним, 12 убийств раскрыли полицейские Казахстана за неделю.