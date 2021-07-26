+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 37 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Квартирного вора из Нур-Султана задержали в Костанае

26 Июля 2021 12:33
Поделиться:
Квартирного вора из Нур-Султана задержали в Костанае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Квартирного вора задержали благодаря бдительности костанайского полицейского. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько пар развелось в Казахстане в прошлом году
Применение силовых методов борьбы с бытовым насилием способствует росту разводов - МВД РК Девушку спасли от суицида в Алматы Снижение семейно-бытовых правонарушений отмечается в Казахстане

«Квартирного вора задержали благодаря бдительности костанайского полицейского. Сотрудник полиции на то он и сотрудник, чтобы быть всегда на чеку, и уметь оперативно реагировать в любой ситуации», - сказала Шугыла Бериккызы.

По ее словам, находясь в обеденное время во дворе своего дома, старший инспектор кадров Управления полиции города Костанай Чингиз Халиков заметил мужчину, подходившего под описание квартирного вора, разыскиваемого оперативниками. Накануне на территории областного центра с мая по июль произошло 5 квартирных краж. Основной добычей злоумышленника были деньги и золотые изделия.

В среднем сумма ущерба с одной квартиры составляла 500 тысяч тенге. На поимку преступника был ориентирован весь личный состав полиции города.

«В обед я вышел с дочерью во двор прогуляться. И увидел незнакомого мужчину, который по описанию, походке показался мне схожим с нашей ориентировкой», - рассказал Чингиз Халиков.

После чего он позвонил сотрудникам криминальной полиции.

На указанный адрес прибыли оперативники Северного отдела полиции Казбек Кайратулы и Булат Нуртазин.

Предположения полицейского превзошли все ожидания. Подозреваемый в серии краж был задержан с поличным. Подобрав ключи, мужчина успел похитить золотые изделия и 650 тысяч тенге.

«Квартирным вором оказался 32-летний житель города Нур-Султан, ранее судимый за аналогичные преступления. В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия», - добавила Шугыла Бериккызы.

Напомним, 12 убийств раскрыли полицейские Казахстана за неделю.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Регионы   #Криминал  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Сколько пар развелось в Казахстане в прошлом году
Применение силовых методов борьбы с бытовым насилием способствует росту разводов - МВД РК
Девушку спасли от суицида в Алматы
Снижение семейно-бытовых правонарушений отмечается в Казахстане
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
3 Три человека утонули в выходные дни в Павлодарской области
4 12-летний житель Темиртау получил смертельную травму в драке
5 Мощный тайфун надвигается на Токио, часть олимпийских событий перенесли
Читайте также
Девушку спасли от суицида в Алматы
МВД РК передаст вопросы трудовой миграции и беженцев в гражданское ведомство
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив