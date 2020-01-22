Квартирное мошенничество в Актобе: подсудимая рассказала, как находила клиентов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В городском суде продолжается судебное заседание о мошенничестве с квартирами на общую сумму около 100 млн тенге. Сегодня в суде подсудимая Гуляим Нурмуханова рассказала, почему она представлялась своим жертвам работницей городского акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, подозреваемыми по делу проходят бывшая работница ЦОНа Гуляим Нурмуханова, которая признала вину частично, и полностью отрицающая свою вину руководитель отдела жилищных отношений Жанаргуль Дуйсекенова.

Несколько дней Г. Нурмуханова выступала в суде, рассказывая обо всех фактах мошенничества. По ее словам, клиенты сами приводили ей новых клиентов, за это она делилась с ними «гонораром», а основную сумму получала руководитель отдела жилищных отношений Ж. Дуйсекенова.

Так, она рассказала 42-ой эпизод, в ходе которого один из ее клиентов привел другого, а тот - третьего.

«С Салтанат Сапаровой познакомилась через Алмагуль Алитурлиеву, которая привела ее как клиента. А. Алитурлиева рассказала С. Сапаровой, что за один млн тенге можно вне очереди получить квартиру в микрорайоне «Нур Актобе» через работника акимата, та заинтересовалась. Мы встретились, я подтвердила, что завсектором Ж. Дуйсекенова делает это, а я занимаюсь. В этот день я пошла к Ж. Дуйсекеновой в кабинет, мы обсудили, и она дала согласие. В ноябре 2018 года С. Сапарова передала мне через нотариуса деньги - один млн тенге за себя и 950 тыс. тенге за второго клиента Гаухар Бауржанкызы.

Я передала 500 тыс. тенге Ж. Дуйсекеновой, а 500 тыс. тенге мы поделили с А. Алитурлиевой. Также я передала Ж. Дуйсекеновой 500 тыс. тенге от второй суммы, а 450 тыс. тенге мы снова поделили с А. Алитурлиевой», - говорит Г. Нурмуханова.

И даже будучи под следствием, которое началось 13 декабря 2018 года, Г. Нурмуханова продолжала свои преступные действия и успела получить 19 декабря 2018 года деньги от еще одного актюбинца на сумму 7,5 млн тенге. Свои действия Г. Нурмухановой не отрицала.

«Да, будучи под следствием, я продолжала преступные действия, потому что мне надо было отдавать долги», - ответила она на вопрос прокурора.

На вопрос, почему она представлялась всем потерпевшим работницей городского акимата Г. Нурмуханова ответила, что руководитель отдела жилищных отношений Ж. Дуйсекенова обещала ей должность главного специалиста.

«Жанаргуль Дуйсекенова обещала мне вакансию главного специалиста, я этим пользовалась и представлялась работницей акимата», - ответила она.

Г. Нурмуханова также заверила суд в том, что она полностью доверяла Ж. Дуйсекеновой.

«Все строилось чисто на доверии, люди мне верили. Если бы на моем месте были другие мошенники, они бы брали деньги и убегали, а я свою фамилию диктую им. Я брала деньги, я доверяла, люди доверяли мне. Не думала, что до такого дойдет», - говорит она.

Также подсудимая рассказала, что никогда не брала расписки с Ж. Дуйсекеновой о получении денег, и у нее нет аудио-, видеозаписей или других подтверждающих документов, нет также свидетелей, которые видели бы факт передачи денег, только люди, видевшие, как она зашла в кабинет Ж. Дуйсекеновой.

«Все было основано чисто на доверии из человеческих побуждений. Почему нет документов, видео, аудио записей - это моя ошибка», - сказала Г. Нурмуханова.

Проверка биллинга звонков сотового телефона Ж. Дуйсекеновой не подтвердила показания Г. Нурмухановой о том, что она постоянно созванивалась с Ж. Дуйсекеновой.

Показания Г. Нурмухановой Ж. Дуйсекенова отрицает.

Завтра суд заслушает выступление Ж. Дуйсекеновой по всем вышеперечисленным фактам.