Квартирные воры похитили золото на 20 млн тенге в Шымкенте

Сотрудники полиции раскрыли серию квартирных краж, совершенных организованной группой из пяти человек. Подозреваемые были задержаны, часть похищенного – золотые украшения – уже изъята и возвращена владельцам.

По предварительным данным, злоумышленники проникали в частные дома через окна, выбирая моменты, когда хозяев не было. Основной целью становились драгоценности и ценные вещи. Только за последний месяц установлена их причастность как минимум к десяти эпизодам. Сумма ущерба, по оценке следствия, составляет около 20 млн тенге.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможных дополнительных фактов преступной деятельности.

Полиция напомнила о необходимости соблюдения мер предосторожности: не оставлять окна открытыми, особенно на нижних этажах, устанавливать системы сигнализации и по возможности использовать современные охранные технологии.