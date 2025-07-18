Квартирные воры похитили золото на 20 млн тенге в Шымкенте
В Шымкенте задержана группа домушников, похитивших золото на 20 млн тенге. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники полиции раскрыли серию квартирных краж, совершенных организованной группой из пяти человек. Подозреваемые были задержаны, часть похищенного – золотые украшения – уже изъята и возвращена владельцам.
По предварительным данным, злоумышленники проникали в частные дома через окна, выбирая моменты, когда хозяев не было. Основной целью становились драгоценности и ценные вещи. Только за последний месяц установлена их причастность как минимум к десяти эпизодам. Сумма ущерба, по оценке следствия, составляет около 20 млн тенге.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможных дополнительных фактов преступной деятельности.
Полиция напомнила о необходимости соблюдения мер предосторожности: не оставлять окна открытыми, особенно на нижних этажах, устанавливать системы сигнализации и по возможности использовать современные охранные технологии.