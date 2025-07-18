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    14:34, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Квартирные воры похитили золото на 20 млн тенге в Шымкенте

    В Шымкенте задержана группа домушников, похитивших золото на 20 млн тенге.  Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    Квартирные воры похитили золото на 20 млн тенге в Шымкенте
    Фото: Polisia.kz

    Сотрудники полиции раскрыли серию квартирных краж, совершенных организованной группой из пяти человек. Подозреваемые были задержаны, часть похищенного – золотые украшения – уже изъята и возвращена владельцам.

    По предварительным данным, злоумышленники проникали в частные дома через окна, выбирая моменты, когда хозяев не было. Основной целью становились драгоценности и ценные вещи. Только за последний месяц установлена их причастность как минимум к десяти эпизодам. Сумма ущерба, по оценке следствия, составляет около 20 млн тенге.

    Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможных дополнительных фактов преступной деятельности.

    Полиция напомнила о необходимости соблюдения мер предосторожности: не оставлять окна открытыми, особенно на нижних этажах, устанавливать системы сигнализации и по возможности использовать современные охранные технологии.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Шымкент Борьба с преступностью Видео
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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