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Квартирами обеспечили всех пострадавших от взрыва в Жанаозене

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Апреля 2023, 14:38
Квартирами обеспечили всех пострадавших от взрыва в Жанаозене Фото: t.me/qr_tjm

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Для девяти пострадавших от взрыва семей приобрели две двухкомнатные, пять трехкомнатных и две пятикомнатные квартиры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

В ходе рабочей поездки в Жанаозен председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев посетил семьи погибших в результате взрыва в жилом многоквартирном доме 17 апреля текущего года и выразил соболезнования от себя лично и от лица компании.

«Это большая трагедия. Мы разделяем горечь вашей утраты и желаем вам сил и крепости духа. Мы также не могли остаться в стороне и по прямому поручению Президента приобрели квартиры для всех семей, оставшихся без жилья. Это меньшее, что мы могли сделать для вас в этот трудный час», - сказал глава КМГ в ходе беседы с родственниками погибших.

В настоящее время для 9 семей, лишившихся жилья в результате ЧП, в зависимости от численности проживающих КМГ приобрели две двухкомнатные, пять трехкомнатных и две пятикомнатные квартиры.

Напомним, во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четырех погибших.

Также в АО НК «КазМунайГаз» сказали, что помогут оставшимся без жилья семьям получить новые квартиры.


КазМунайГаз   Происшествия   Мангистауская область   Регионы   Взрыв  
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