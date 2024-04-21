Квантовые компьютеры помогут избавиться от рака и остановить глобальное потепление - Митио Каку

Американский физик-теоретик и популяризатор науки Митио Каку убежден, что квантовая эра определит будущее человечества. По его мнению, пока еще рано всерьез опасаться нежелательного развития искусственного интеллекта, а квантовые компьютеры помогут решить многие серьезнейшие проблемы человечества — за исключением, пожалуй, одной, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Каку — профессор теоретической физики в Городском университете Нью-Йорка и автор многочисленных книг, в том числе таких как «Уравнение Бога: в поисках теории всего», «Физика будущего» и «Квантовое превосходство: как квантовая революция компьютеров изменит все».

В последней он рассматривает возможности квантовых компьютеров для решения некоторых из наиболее насущных проблем, стоящих перед человечеством: от искоренения целого ряда болезней до возможности прокормить постоянно растущее население нашей планеты.

Американский физик, родившийся в семье иммигрантов из Японии, считает, что искусственный интеллект может представлять для человечества определенную угрозу, но что еще не ушло время на то, чтобы научиться его контролировать.

Kazinform предлагает читателям ответы на некоторые вопросы корреспондента канала ВВС.

Би-би-си: Следует ли ожидать этого большого скачка только в физике, или он распространится и на другие науки, например, на медицину?

М.К.: Современная медицина работает методом проб и ошибок. Давайте попробуем это лекарство. А оно сработает? Мы не знаем. Ладно, давайте попробуем другое. А оно поможет? Мы опять не знаем. Хорошо, тогда давайте попробуем третье.

Многие чудодейственные лекарства были найдены случайно. Однако если применить к медицине квантовую теорию, то исследования будут вестись на молекулярном уровне. Вы сможете увидеть и понять, как работает каждая отдельная молекула.

После этого вы начнете заполнять пробелы в имеющихся знаниях и создавать новые лекарства буквально с нуля. Означает ли это, что химики просто останутся без работы, потому что они нам больше не будут нужны? Означает ли это, что всю работу будут выполнять квантовые компьютеры? Вовсе нет.

Химики будущего будут применять квантовую теорию для понимания химических реакций. Биологи будущего будут пользоваться квантовой теорией для более глубокого понимания ДНК. Но врачи и ученые, которые занимались только химией и только биологией, останутся без работы. Поскольку будущее будет квантово-механическим, и создавать лекарства мы будем именно на основе квантовой механики.

Би-би-си: Означает ли это, что мы станем бессмертными? Что тогда и рака не будет?

М.К.: Квантовые компьютеры помогут победить рак. Мы сможем спрогнозировать будущую раковую опухоль задолго до ее появления. Допустим, что ваш ДНК-код можно будет легко считывать каждый раз, когда, вы, например, принимаете душ или идете в туалет. И по нынешнему состоянию ДНК можно будет спрогнозировать, что вас ждет в будущем. Раковую опухоль можно будет предсказать за десять лет до того, как она разовьется.

В США уже сейчас можно сдать кровь для диагностики рака. Уже сейчас такой анализ гарантированно даст ответ, есть ли у вас раковое заболевание или нет. В будущем слово «опухоль» просто исчезнет из нашего языка, так же как и слово «рак» в применении к заболеванию.

Би-би-си: Вы также говорите, что интернета в его нынешнем виде тоже больше не будет, что мы будем непосредственно подключаться к мировой информационной сети через мозг, то есть через разум…

М.К.: Интернет будущего не будет цифровым. Цифровые технологии слишком медленны и слишком грубы. Интернет будущего будет квантовым и сольется с мозгом. Он будет называться «брейнет» (англ. brainet, сеть мозга). Человек будет просто думать, а его мысли будут переноситься по всему миру, взаимодействуя с другими мыслями или вещами.

Поэтому провода нам больше не понадобятся. Достаточно будет просто подумать, а брейнет сделает все остальное. Человек будет просто думать, а его мысли станут расходиться по всему миру.

Би-би-си: В последнее время многие ученые говорят об опасностях, связанных с распространением искусственного интеллекта. Каким вам представляется будущее в этой области?

М.К.: Да, есть люди, которые говорят, что в один прекрасный день наши машины станут слишком умными и нападут на нас.

На сегодняшний день человечеству угрожают три опасности: возможность ядерной войны, биологическое оружие и глобальное потепление. Однако к этому списку придется добавить и четвертую опасность: угроза существованию человечества, исходящая от искусственного интеллекта. Но его развитие чревато двумя потенциальными угрозами, и они совершенно разные.

Первая из них совершенно конкретна и непосредственно угрожает жизни отдельных людей: дроны, способные распознавать черты лица и намеренно или случайно убивать кого угодно и когда угодно. Таким образом, у нас появится автоматическая машина для убийства. Машина, которая сможет летать, которая сможет наблюдать за местностью, идентифицировать конкретного человека и убить его, например, устроив какую-нибудь аварию. Сюда же можно отнести и войны, то есть преднамеренную попытку одной страны убить солдат страны-противника.

И это произойдет в течение нескольких ближайших лет. Но вторая угроза более серьезна и носит более долгосрочный характер. Она наступит тогда, когда у нас появится искусственный интеллект, приближающийся к интеллекту человека.

Правда, до этого еще далеко. Но рано или поздно наши роботы сравняются в интеллекте с мышами. Потом они станут такими же умными, как кролики. Затем наступит очередь собак и кошек, а под конец их мыслительные способности сравняются со способностями обезьян. В этот момент они и станут потенциально опасными, потому что обезьяны понимают разницу между обезьяной и человеком.

Вот я и думаю, что вполне возможно, что через 100 лет у нас появятся роботы, практически неотличимые от людей. К этому моменту мы должны сделать все возможное, чтобы у них не появилось собственное мнение и чтобы они ни в коем случае и помыслить не могли на нас напасть. Мы должны будем вставить в их мозг чип, который бы их отключал, если у них только возникнут мысли об убийстве.

Но я думаю, что до этого еще далеко и что в запасе у человечества еще масса времени, прежде чем искусственный интеллект достигнет подобного уровня. Непосредственную опасность представляют дроны, которые могут убивать без разбора кого угодно и где угодно.

Би-би-си: До какой степени квантовые компьютеры будут определять наше будущее?

М.К.: Кое-кто считает, что квантовая революция будет иметь настолько масштабные последствия, что искоренит все болезни. Квантовые компьютеры действительно могут сделать довольно много. Я думаю, что в конечном итоге они смогут решить проблему старения, и люди перестанут умирать от старости.

Проблему старости мы теоретически можем решить, но я сомневаюсь, что квантовые компьютеры могут спасти человечество от межличностных проблем, которые возникают в процессе общения. Эти процессы очень сложны еще и потому, что идут на фоне социальных взаимодействий. В любом случае нам надо найти какой-то путь, чтобы объединить людей, побудить их жить в мире вместо того, чтобы постоянно вести войны.

Би-би-си: Какие проблемы квантовая эра решить не сможет?

М.К.: Я думаю, что компьютеры способны решить очень многие проблемы, кроме одной. Я считаю, что они помогут решить проблему глобального потепления. Они способны дать нам термоядерные электростанции, которые не вырабатывают ядерных отходов. Они создадут новые лекарства от таких болезней, как рак, болезнь Альцгеймера или синдром Паркинсона, они, безусловно, станут источником повышения благосостояния общества.

Но есть одна вещь, которая на данный момент квантовым компьютерам не по зубам: искоренение таких человеческих слабостей, как желание вести войны или зависть.

Эволюция дала нам возможность сражаться, дала нам способность защищать то, что нам принадлежит. Эволюция наградила нас множеством черт, одни из которых благоприятны и приносят человечеству пользу, а другие — нет. Но эволюцию это не волнует. Она просто создает людей, которые способны выжить. И если для выживания требуется убить других людей, то, с точки зрения эволюции, пусть так оно и будет. И именно поэтому люди настолько далеки от совершенства.