Квалификацию за рубежом повысят 80 атырауских врачей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 80 атырауских врачей повысят в этом году квалификацию за рубежом. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша главная задача – совершенствование знаний специалистов в сфере медицины. Планируется отправка 80 атырауских медиков на 2-3-месячную стажировку в Израиль, Россию, Германию, Турцию для повышения квалификации»,- сообщил Аслан Байдувалиев.

В Атырау прибыли врачи лучшего медицинского центра Израиля, которые проводят мастер-классы, операции.

«Основная цель проводимых нами мастер-классов – повышение профессионального уровня кадров, работающих в сфере медицины. А в конечном итоге это создание всех условий для оказания самого широкого спектра медицинских услуг населению. Управление здравоохранения также готово создать все условия для того, чтобы жители региона лечились у себя, не выезжая в другие страны. Осуществляется оснащение специальным медицинским оборудованием, врачи постоянно совершенствуют свои навыки. После проведенных мастер-классов принявшим в них участие специалистам будут выданы сертификаты международного уровня»,- сказал генеральный директор израильского медицинского центра MVI Н. Меллех.