Квалификационный турнир по греко-римской борьбе стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал квалификационный турнир по греко-римской борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Первым представителем команды Казахстана на ковре стал Георгий Цурцумия. В первом поединке, выступающий в весовой категории до 130 кг, Цурцумия уступил сопернику из Кореи.

Отметим, что спортсмены в тяжелом весе разбиты на группы и каждый проведет по две схватки.