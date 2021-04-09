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    11:50, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Квалификационный турнир по греко-римской борьбе стартовал в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал квалификационный турнир по греко-римской борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Первым представителем команды Казахстана на ковре стал Георгий Цурцумия. В первом поединке, выступающий в весовой категории до 130 кг, Цурцумия уступил сопернику из Кореи.

    Отметим, что спортсмены в тяжелом весе разбиты на группы и каждый проведет по две схватки.


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