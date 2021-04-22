Квалификационный турнир по арктическому плаванию перенесен на июнь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олимпийский квалификационный турнир по художественному плаванию пройдет за пределами Японии, подтвердила Международная федерация плавания (FINA). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Турнир должен был пройти с 1 по 4 мая в Токио и стать тестовым мероприятием в преддверии отложенной Олимпиады этого года, но в эти даты на месте проведения состоится Кубок мира по прыжкам в воду. Задержка была вызвана осложнениями, связанными с пандемией короновируса и мерами, принятыми в столице Японии.

Была надежда, что отборочный турнир по артистическому плаванию может состояться позже в этом месяце, но FINA и Токио 2020 объявили, что он пройдет в июне и за пределами Японии. Место проведения еще не определено. Ранее он был запланирован на март, до того как связанные с пандемией ограничения на поездки перенесли его на майские даты. Сложность поиска места в международном календаре и необходимость внесения изменений в место проведения Игр в середине мая в рамках подготовки к Играм были спровоцированы тем, что мероприятие было перенесено из Токио.

Вместо отборочного тура в июле в Токийском центре водных видов спорта должно быть организовано тестовое соревнование по артистическому плаванию. Это уже второе отборочное соревнование по водным видам спорта, которое будет перенесено за пределы Японии в этом месяце после того, как олимпийский квалификационный марафонский заплыв будет перенесен в Португалию. Теперь они пройдут 19 и 20 июня в Сетубале, первоначально запланированные на 29 и 30 мая в Фукуоке.

