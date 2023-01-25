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Квалификационные требования к тренерам изменят в Казахстане

25 Января 2023, 12:32
Квалификационные требования к тренерам изменят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов напомнил о ряде новшеств в спортивной сфере, которые начали действовать с 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С этого года введены надбавки за категорию тренерам-преподавателям школ-интернатов в зависимости от их квалификации от 6 тысяч до 22 тысяч тенге. Также совместно с ведущими диетологами и нутрициологами для всех республиканских школ-интернатов составлено единое меню для молодых спортсменов с учетом особенностей видов спорта, нагрузки, затрачиваемых килокалорий», - сказал Асхат Оралов на расширенном заседании Минкультуры.

По его словам, с 2023 года утверждены профессиональные стандарты в сфере спорта по трем профессиям и до конца года будут разработаны по восьми профессиям.

«До конца года с учетом международного опыта внесем изменения в квалификационные требования для специалистов отрасли», - добавил министр.

Ранее Асхат Оралов поделился запланированными ведомством законодательными изменениями в сфере физкультуры и спорта.


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