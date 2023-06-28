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Квалифицированных специалистов в области химических технологий будут готовить в Таразе

Автор:  
Галина Скрипник
28 Июня 2023, 10:30
Квалифицированных специалистов в области химических технологий будут готовить в Таразе Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Филиал РХТУ имени Д.И. Менделеева откроется в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Жамбылской области подписано трехстороннее соглашение о совместной подготовке кадров с Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева, Таразским региональным университетом имени М.-Х. Дулати и ТОО «Казфосфат».

В рамках меморандума в этом году выделено 25 образовательных грантов для подготовки квалифицированных специалистов в области химических технологий. Выпускники получат двойной диплом.

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В ходе встречи акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова с руководством Таразского регионального университета имени М.-Х. Дулати обсуждены вопросы, касающиеся открытия филиала РХТУ имени Д.И. Менделеева на базе ТарРУ имени М.Х. Дулати, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Казахстанский и российский университеты подписали меморандум о сотрудничестве в области научно-технической, исследовательской и образовательной деятельности.

Как сообщалось ранее, в школах Жамбылской области планируется реализация образовательного проекта «Менделеевские классы». Проект направлен, в первую очередь, на повышение уровня преподавания химии и других естественнонаучных дисциплин, выстраивание сетевого взаимодействия школ с вузами и предприятиями.

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В ходе встречи также презентован проект «Методика прогнозирования и исследования потребности Жамбылской области в педагогических кадрах». Председатель правления - ректор Таразского регионального университета имени М. Х. Дулати Мухтар Байжуманов отметил, что проект был разработан на основе статистических данных, предоставленных управлением образования, и с учетом демографической ситуацией.

Аким области поручил управлению образования на основе полученных данных заранее составить конкретный план действий, управлению цифровизации - изучить вопросы безопасности информационной системы, управлению здравоохранению – совместно с университетом подготовить аналогичный проект по вопросам подготовки кадров в сфере здравоохранения. Стороны обсудили также проблемы подготовки кадров в области водного хозяйства.

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По данным облуправления образования, в среднем до 20% ежегодно жамбылские выпускники, сдающие ЕНТ, выбирают химико-биологическое направление обучения в вузах. Жамбылские школьники принимают активное участие в международной Менделеевской олимпиаде по химии и занимают призовые места.

Жамбылскую область заслуженно называют «регионом большой химии». Исторически сложилось, что на территории региона расположено несколько крупных химических производств. Треть объемов химической продукции Казахстана приходится на Жамбылскую область. Дальнейшее развитие этой сферы невозможно без подготовки высококвалифицированных специалистов.

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Жамбылская область   Образование   Наука  
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