Квалифицированных преподавателей журналистики не хватает в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек призвал вузы оказать содействие в подготовке преподавателей журналистики с различными профилями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной целью создания нашего министерства является изменение модели высшего образования и подготовки кадров в целом. Как вы знаете, последние 4-5 лет я занимаюсь вопросами формирования новых специальностей, подготовки кадров, особенно в сфере высшего образования. Наше министерство теперь должно определиться с требованиями каждой отрасли, каждого региона, решить проблему кадрового дефицита. В 24 вузах страны готовятся специалисты по журналистике и медиа. Сейчас обучаются 4588 студентов, в том числе по государственному заказу – 1323 человека. В этом году завершат обучение 272 выпускника», - сказал Саясат Нурбек на ежегодной медианеделе Astana Media Week.

По словам министра, главная проблема – малое количество специализированных учебных программ для будущих специалистов в сфере медиа.

«Этот вопрос поднимается из года в год. Вузы тоже начали действовать. Например, в прошлом году в Евразийском национальном университете объединились факультеты журналистики, политологии и социологии, которые открыли специальность «Спортивная журналистика». Кроме того, была открыта специальность «Управление цифровыми медиа». Astana IT университет открыл в прошлом году специальность «Цифровая журналистика», сейчас прорабатывает специальности «Big data журналистика». Из 24 учебных заведений подавляющее большинство - государственные университеты, региональные учебные заведения. Сейчас мы прорабатываем работу учебно-методических объединений с учетом особенностей региона, прорабатываем программы журналистики. К примеру, в Костанайской области нужны журналисты, специализирующиеся на агротехнике, сельском хозяйстве», - сказал С. Нурбек.

Вместе с тем, в первую очередь при изменении государственного стандарта – научное руководство диссертациями и дипломными работами могут проводить не только те, у кого есть ученая степень, но и сильные специалисты в отрасли.

«Мы даем возможность преподавать не только докторам наук и обладателям различных степеней, но и тем, у кого есть опыт работы из этой отрасли. Мы можем создать новую учебную программу под названиями «научная журналистика», «Big data», но сложно найти преподавателей. К примеру, действующие педагоги меняют название предмета, но содержание остается тем же. Это наш призыв. Мы просим вузы помочь в этом вопросе», - заключил С. Нурбек.