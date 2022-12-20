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Квалифицированных геологов не хватает Казахстану

20 Декабря 2022, 12:01
Квалифицированных геологов не хватает Казахстану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О нехватке квалифицированных кадров в геологической отрасли заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблемы кадрового и научного обеспечения существенно влияют на отрасль. Нам не хватает узконаправленных специалистов. К тому же, средний возраст опытного геолога близок к пенсионному, тогда как молодые специалисты, только недавно завершившие обучение, в количественном и качественном составе не удовлетворяют спрос отрасли», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

В свою очередь, научные геологические организации, по его словам, мало вовлечены в практические работы по изучению недр и геологоразведке.

«В целях решения проблем научно-исследовательского и кадрового обеспечения геологической отрасли будут разработаны отраслевые инструкции и методические рекомендации. Научные организации будут вовлечены в государственное геологическое изучение недр, и обеспечат опережающее научное обоснование постановки геологоразведочных работ», - отметил министр.

В частности, будет проведена целевая подготовка узконаправленных специалистов, а также будут организованы курсы по переподготовке и повышению квалификации.

«Студенты будут проходить производственную практику на объектах государственного геологического изучения недр. Это позволит улучшить практические навыки и открыть новые перспективные территории с полезными ископаемыми», - добавил глава Минэкологии.


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