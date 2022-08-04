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Квадроцикл загорелся в Восточном Казахстане
4 Августа 2022 21:32

Квадроцикл загорелся в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел 4 августа в 03:57 в селе Алгабас Уланского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО, на территории жилого частного дома возле озера Садырколь во время стоянки произошло возгорание сгораемых деталей квадроцикла, также огонь охватил оконные блоки, деревянные конструкции балкона частного дома.

«Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на общей площади 4 кв. м, благодаря слаженности действий бойцов распространение огня было предотвращено. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности», — пояснили в ДЧС ВКО.


Фото: semeynews.kz

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