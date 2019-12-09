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Кувейтская авиакомпания  Jazeera Airways начнет выполнять регулярные полеты в Казахстан

9 Декабря 2019 12:33
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Кувейтская авиакомпания  Jazeera Airways начнет выполнять регулярные полеты в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Кувейта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках поручения Главы государства по «открытому небу» авиакомпаниям Кувейта предоставлена возможность выполнять регулярные полеты в 11 казахстанских аэропортов (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей) без ограничений по частотам и возможностью использования пятой степени свободы воздуха. В рамках внедренного режима «открытого неба» назначенные авиакомпании обеих стран получили право выполнять 14 регулярных пассажирских рейсов в неделю и неограниченное количество грузовых рейсов с пятой степенью свободы воздуха», - сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации на своем канале в Telegram.

По информации ведомства, стороны предварительно согласовали текст проекта межправительственного соглашения о воздушном сообщении и договорились продолжить работу по его подписанию. «Вместе с тем, назначенным авиакомпаниям обеих стран предоставлена возможность заключать коммерческие соглашения по совместному использованию кодов при выполнении рейсов. По итогам достигнутых договоренностей назначенная авиакомпания Кувейта «Jazeera Airways» планирует начать выполнение регулярных полетов в Казахстан с летнего периода 2020 года», - отметили в КГА МИИР РК.

Ранее сообщалось, что Казахстан предоставил возможность выполнять регулярные полеты в 11 аэропортов авиакомпаниям Малайзии и Иордании.

Напомним, режим «открытого неба» в аэропортах городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей введен с 1 ноября 2019 года.

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Ключевые слова: Транспорт,
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Ринат Дусумов

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