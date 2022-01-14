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Кувейт поддерживает меры казахстанских властей по стабилизации ситуации в стране

14 Января 2022 01:27
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Кувейт поддерживает меры казахстанских властей по стабилизации ситуации в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе кувейтской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Государства Кувейт Ахмадом Нассер аль-Мухаммад аль-Сабахом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В ходе беседы кувейтский министр передал слова поддержки Эмира предпринимаемым мерам казахстанских властей по стабилизации ситуации в стране.

М. Тлеуберди информировал о новых задачах, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым перед вновь сформированным Правительством РК, направленных на восстановление нормальной жизнедеятельности и обновление общества и экономики Казахстана.

Собеседники также обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами, в том числе организации взаимных визитов на высшем и высоком уровне. Уделено внимание взаимодействию в рамках международных организаций, прежде всего СВМДА.

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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #ЧП-2022  
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