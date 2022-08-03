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Кувейт официально распустил парламент
3 Августа 2022 11:11

Кувейт официально распустил парламент

ЭЛЬ-КУВЕЙТ. СИНЬХУА -КАЗИНФОРМ - Наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах во вторник подписал указ эмира об официальном роспуске Национального собрания (парламента) страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Согласно сообщению Кувейтского информационного агентства, наследный принц в указе отметил, что роспуск парламента направлен на устранение существующих разногласий и споров, которые угрожают единству страны.

22 июня М. аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах от имени эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера Ас-Сабаха выступил с речью по телевидению, заявив, что постоянное вмешательство законодательной власти в работу административных органов и неспособность административных органов правильно выполнять свои обязанности привели к разрыву отношений между сторонами, что ставит под угрозу национальное единство и не соответствует интересам народа. В соответствии с Конституцией было принято решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов.

15 ноября прошлого года по указу шейха Н. аль-Ахмеда аль-Джабера Ас-Сабаха наследному принцу Кувейта была передана часть конституционных обязанностей эмира.

10 мая М. аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах издал указ эмира, в котором одобрил коллективную отставку кабинета министров и попросил его продолжать решать неотложные вопросы до формирования нового правительства.

24 июля наследный принц подписал указ эмира о назначении Ахмеда Навафа аль-Ахмеда Ас-Сабаха премьер-министром страны, поручив ему сформировать новой кабмин.

1 августа Кувейт объявил о формировании правительства из 12 членов во главе с премьер-министром А. Навафом аль-Ахмедом Ас-Сабахом.


Фото: kuwaitlocal.com


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