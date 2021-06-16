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    19:10, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Кустарный револьвер изъят у рецидивиста в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Самодельный револьвер изъят полицейскими Алматы у приверженца деструктивного религиозного течения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным оперативников, спецоперация проведена в рамках отработки «Кару». Как выяснилось, задержанный имеет богатое криминальное прошлое.

    «Согласно заключению эксперта, изъятый предмет является револьвером самодельного изготовления под патрон калибра 5,6 мм, кольцевого воспламенения, без маркировочных обозначений. Он пригоден к стрельбе», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

    Подозреваемый - 24-х летний уроженец Туркестанской области взят под стражу.



    Теги:
    МВД РК Алматы Правоохранительные органы
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