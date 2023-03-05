Кусочек помидора едва не стал причиной гибели жителя СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Северо-Казахстанской области подавился кусочком помидора. Мужчину спасли от гипоксии сотрудники скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вызов поступил вечером. Позвонила женщина, которая сообщила, что ее 77-летний отец упал во время ужина. Пожилой человек задыхался и потерял сознание.

«На вызов выехала бригада в составе фельдшера Дианы Сандыбаевой и санитара-парамедика Даулетхана Найманова. При осмотре состояние пациента было крайне тяжелое, обусловленное критической гипоксией. Уровень сатурации 30%. Гипоксическая кома. Незамедлительно начали приём Геймлиха, кратностью до 10 раз поочередно. Из дыхательных путей извлекли кусочек помидора», - рассказали в центре скорой медицинской помощи.

Мужчину транспортировали в многопрофильную областную больницу на аппарате ИВЛ. Подъем сатурации возрос до 94%.

В центре отметили, что все санитары обучены международным стандартам базовой реанимации BLS (базовая поддержка жизни).