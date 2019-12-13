Кусбеги из Алматинской области выиграл главный приз турнира «Қансонар-2019»

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Бурабай завершился международный турнир среди мастеров охоты с ловчими птицами «Қансонар-2019», посвященный Дню Независимости Республики Казахстан и памяти земляка, прославленного беркутчи Масипа Батырханулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большину.

В полете, охоте и на руке… Кусбеги из Монголии, России, Венгрии и Казахстана привезли сразу 45 пернатых хищников. Вместе они боролись за звание лучшего охотника года и главный приз – автомобиль.

Турнир проходил в 3 отборочных этапа. Оценивался внешний вид беркутов, соколов, ястребов, охотничьи костюмы самих беркутчи, которые, как правило, всегда изготавливались из трофейных шкур.

Одними из главных элементов программы соревнований стал свободный полет хищников, их умение с минимальной траекторией полета по призыву своего кусбеги вернуться к руке. И, конечно же, шырга тарту. Этот этап турнира демонстрирует охотничьи способности ловчих птиц: мастерство быстро схватить лисью шкуру, что тянет всадник.





По итогам двухдневных состязаний лучшим кусбеги признан Сейітжан Алмас из Алматинской области. Ему достался главный приз – автомобиль. Күнтұған Серікбек из г. Нур-Султана - на втором месте и третьим стал Аязбек Нұртөре (Жамбылская область).

В номинации «Охота с ястребом» победил Бабажан Берікболсын, представитель Жамбылской области, на втором месте - Байетбай Өмірхан из Алматинской области и замкнул тройку лидеров Серікбекұлы Ерасыл Нур-Султана.

В соколиной охоте лучшим стал Ерлан Кенжетаев (Алматинская область), на втором месте - его земляк Медет Шалипов, на третьем - Арман Кушкаров (Атырауская область).















