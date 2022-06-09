9 Июня 2022 17:00

Курятина в Атырау могла испортиться из-за несоблюдения температурного режима

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 1,5 тонны курятины могли испортиться из-за неправильного хранения или нарушения температурного режима при транспортировке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На Макинской птицефабрике проведено внутреннее расследование по факту сложившейся ситуации в Атырау. Где была обнаружена и уничтожена партия мяса птицы по несоответствующим бактериологическим показателям. По результатам внеплановой проверки санитарно-эпидемиологической службы по факту выявленного несоответствия, в продукции не было обнаружено нарушений требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». ТОО «Макинская птицефабрика» соблюдает все требуемые стандарты в части контроля холодной цепи и несет ответственность за качество продукции до складов хранения покупателя, который реализует продукцию конечному потребителю», - сообщили в пресс-службе компании.

Проинформировав, что Макинская птицефабрика проводит двойной лабораторный контроль качества и безопасности производимой продукции.

«Исследования проводятся как во внутренней производственной лаборатории, так и в государственных в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» и Программы производственного контроля», - рассказали в пресс-службе.

Возможной причиной, по которой испортилась курятина, могло стать несоблюдение температурного режима при транспортировке или хранении.

Как ранее сообщалось, более 1,5 тонны курятины уничтожили в Атырау.