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Курящую на борту самолета сообщением Астана – Алматы пьяную пассажирку накажут

29 Ноября 2022, 18:37
Курящую на борту самолета сообщением Астана – Алматы пьяную пассажирку накажут

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пьяную пассажирку, курящую на борту самолета, привлекут к адмответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По прилету авиарейса сообщением Астана – Алматы авиакомпании FlyArystan сотрудникам Линейного отдела полиции в аэропорту Алматы по акту была передана пассажирка. Инцидент произошел 27 ноября.

При проверке транспортные полицейские установили 28-летнюю жительницу столицы, которая, будучи в алкогольном опьянении «легкой степени», курила сигарету на борту воздушного судна.

В отношении правонарушителя стражи порядка составили два административных материала по ч.1 ст. 440 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения», по ч.1-2 ст.441 КоАП РК «Потребление табачных изделий на борту воздушного судна» и наложено административное взыскание в виде штрафа 55 МРП (168 465 тг).

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