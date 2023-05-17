Курултай казахов пройдет в Европе, США, России и Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ряде стран, где проживает большое количество этнических казахов, пройдет курултай. Об этом сообщил президент НАО «Фонд «Отандастар» Абзал Сапарбекулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы продолжим проводить традиционные встречи с главами сообществ казахом за рубежом. В этой связи, 26-28 мая в немецком городе Кельн пройдет традиционный курултай казахов. В рамках курултая впервые пройдет встреча казахской молодежи. А 9-10 июня в Москве встретятся руководители сообществ казахов в России и активисты. Также мы проведем встречи с казахской молодежью, которая проживает там», - сказал журналистам президент Фонд «Отандастар» Абзал Сапарбекулы.

По словам руководителя фонда, в этом году в начале июля малый курултый пройдет в Улан- Баторе и Баян-Улгие в Монголии. Также планируется провести подобные мероприятия в США и Китае.

«Осенью впервые планируется провести форум казахов в США. Кроме того, планируем провести встречи с кандасами, проживающими в Китае. Однако пока уточняется, в каких городах пройдут эти встречи», - добавил спикер.

Помимо этого, Фонд «Отандастар» планирует подписать меморандум о сотрудничестве с федеральным агентством по делам национальностей России и с коллегами из Китая. В этом году такие договоренности были закреплены с Узбекистаном и Азербайджаном.

«В нашей стране пройдет трехдневный семинар-форум всего сообщества казахов за рубежом. Наряду с этим, в Павлодарской области планируется впервые организовать встречу казахской молодежи. В июле 200 казахских детей, проживающих за рубежом, соберутся в лагере в Бурабае. В этом году также впервые будут изданы 10 книг научных трудов казахских поэтов-писателей о казахах, проживающих за рубежом. Комиссия рассматривает заявления вместе с Союзом писателей», - отметил А. Сапарбекулы.

Также Фонд «Отандастар» продолжит проводить курсы казахского языка в онлайн-режиме и традиционно в оффлайн-режиме. Одно из новшеств – в 10 зарубежных странах откроются курсы по 20 направлениям национального искусства и спорта. Заработную плату учителям будет выплачивать фонд.