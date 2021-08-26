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Куртом и кумысом будут кормить в казахстанской армии

26 Августа 2021 13:35
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Куртом и кумысом будут кормить в казахстанской армии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Старший офицер направления Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Руслан Тапашев поделился планами по изменению рациона питания казахстанских военнослужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для дальнейшего улучшения питания военнослужащих совместно с Казахской академией питания проводится работа по усовершенствованию продовольственных норм пайков для военнослужащих с учетом особенностей национальной кухни», - сказал Руслан Тапашев на брифинге в СЦК.

«Планируется дополнительно включить в рацион питания военнослужащих мясо конины, баранины, верблюжатины, утки, гуся и разных видов рыбы. Также дополнительно планируется включить такие традиционные (блюда), как курт, кумыс, шубат. Тем самым мы улучшим ассортимент питания», - заключил спикер.

Ранее, начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Сакен Жусупов назвал количество осенних призывников в 2021 году.

«С 1 сентября текущего года, в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2021 года, начнутся мероприятия осеннего призыва граждан на срочную воинскую службу. В ходе осенней призывной кампании, которая продлится до конца года, ряды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан пополнят около семнадцати тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва», - сказал он.



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#Армия  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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