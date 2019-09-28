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Курсы вежливости организовали для патрульных полицейских Алматы

28 Сентября 2019 13:13
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Курсы вежливости организовали для патрульных полицейских Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В целях повышения уровня этикета и грамотности среди сотрудников патрульной полиции представителями алматинской Академии Министерства внутренних дел РК и Учебного центра МВД РК проведен обучающий курс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В частности, зачитаны лекции на тему: «Повышение грамотности общения и соблюдения этикета, а также повышения идеологической грамотности». В обучающем тренинге приняли участие свыше 700 сотрудников Полка дорожно-патрульной полиции, а также специализированного батальона административной полиции. Ежедневное общение сотрудников патрульной полиции с гражданами играет немаловажную роль в формировании имиджа казахстанского полицейского, поэтому в нашей практике случаи некорректного и грубого обращения с гражданами не допустимы. Соблюдение служебного этикета, вежливое и приветливое отношение к гражданам являются приоритетным и необходимым условием в несении службы», - сообщил заместитель начальник департамента полиции города Алматы Ержан Оразбеков.

Лекторы, в свою очередь, уточнили, что во взаимоотношениях сотрудников полиции с гражданами важную роль играют невербальные средства общения (мимика, жесты, психологическая дистанция), поскольку они могут сообщить много информации. Преподаватели также напомнили слушателям о соблюдении границ зон общения, чтобы собеседник не испытывал психологический дискомфорт, поскольку этот фактор отражается на эффективности дальнейшего общения в целом.

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Ключевые слова: Алматы, МВД РК,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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