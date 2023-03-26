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    03:00, 26 Март 2023 | GMT +6

    Курсы подготовки парамедиков прошли казахстанские десантники

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    Фото: пресс-служба Минобороны РК.
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Недельный курс обучения под руководством опытных инструкторов Центра военной медицины Министерства обороны Казахстана прошли около 50 десантников. Об это передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Все это время военнослужащие от командиров подразделений до рядовых стрелков обучались оказанию квалифицированной неотложной помощи. Основная задача парамедика – стабилизировать состояние раненого: провести сердечно-легочную реанимацию, остановить кровотечение, зафиксировать перелом.

    «По статистике, 70% раненых в боевых действиях умирают на поле боя из-за большой кровопотери. С учетом опыта современных вооруженных конфликтов министр обороны поручил разработать программу обучающего курса для военнослужащих, не имеющих медицинского образования. В этой связи нами был разработан курс, рассчитанный на 36 часов», – пояснил начальник отдела подготовки войскового звена Центра военной медицины Багдат Халмуратов.

    Фото: пресс-служба Минобороны РК.

    Занятия на курсах подготовки парамедиков начинаются с изучения анатомии человека, классификации ранений и необходимых приемов неотложной помощи. Из 36 часов обучения 20% отводится на изучение теории, а 80% – на приобретение практических навыков.

    Тренировались парамедики на интерактивных тренажерах, имитирующих сердечно-легочную реанимацию и различные переломы. Посредством Bluetooth-устройства манекены подключались к ноутбуку или мобильному телефону. Специальная обучающая программа следила за корректностью действий военнослужащего и выставляла оценку.

    «На сегодняшний день это первая группа десантно-штурмовых войск, прошедшая обучение. Но в наших планах в ближайшие несколько лет обучить на курсах парамедиков весь личный состав воинских частей. Владение навыками оказания первой доврачебной помощи способно не только сохранить жизнь в боевых условиях, но и приходить на помощь гражданам, пострадавшим при пожаре, в автомобильной аварии и прочих чрезвычайных ситуациях», – уточнил начальник медицинской службы десантно-штурмовых войск Назим Ашимов.

    В год Центр военной медицины Министерства обороны способен подготовить около полутора тысяч специалистов-парамедиков. Занятия проводятся не только в самом центре, оснащенном современной учебно-материальной базой, но и организуются выездные циклы.

    По завершении курса парамедики получают сертификат, действующий в течение трех лет. Документ позволяет применять полученные навыки не только при прохождении службы, но и оказывать помощь гражданскому населению.

    Только в этом году инструкторы планируют провести шесть выездных тренингов для организации занятий во всех региональных командованиях Вооруженных сил Казахстана.

    Фото: пресс-служба Минобороны РК.

    Теги:
    Вооруженные силы Минобороны РК
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