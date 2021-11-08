Курсы по самообороне и оказанию первой медпомощи провели для детей в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В рамках акции «30 добрых дел» акмолинские полицейские научили детей оказывать первую медицинскую помощь и провели курсы по самообороне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, в рамках акции «30 добрых дел», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан, управлением специальной мобилизационной подготовки и СОБР совместно с филиалом ФСО «Динамо» проведены курсы по самообороне, оказанию первой медицинской помощи для детей из малоимущих семей, воспитанников динамовских секций.

«Для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, воспитания чувства сострадания и отзывчивости, доброжелательного отношения друг к другу сотрудники департамента провели с ребятами беседу и практические занятия по оказанию первой медицинской помощи: показали, как можно помочь любому человеку остановить кровь из раны с помощью подручных средств, как правильно наложить повязку на рану, делать массаж сердца и искусственное дыхание при остановке сердца. Ребята познакомились с боевым оружием, получили много интересной информации о создателе автомата Калашникова, а также попробовали свои силы в приемах самообороны, узнали, как можно защитить себя от нападающего бандита с ножом», - поделились в ведомстве.

После занятий с сотрудниками подразделений полиции ребята сразились в товарищеских встречах по футболу, а лучшие игроки были награждены грамотами и динамовскими футболками. Также воспитанники секций получили спортивный инвентарь для тренировочного процесса от руководства «Динамо».