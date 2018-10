Курсы по основам исламского финансирования проходят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит Неделя исламского финасирования «Islamic financial week», передает коррепондент МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано при участии Международного финансового центра «Астана». В рамках недели исламского финансирования организованы «круглые столы» и обучающие программы AAOIFI (Accounting and auditing organization for islamic financial institutions) - Исламской организации по развитию шариата по бухгалтерскому учету и аудиту для индустрии исламских финансов.

«Это мой первый визит в Казахстан, и мы здесь в рамках Недели исламских финансов проводим специальную обучающую программу. И я считаю, что это очень хорошее начало для развития исламских финансов во всей Центральной Азии. Я надеюсь, система исламских финансов создаст очень хорошие возможности для всех мусульман, живущих в государствах Центральной Азии», - отметил член Islamic Financial institution, Shariah board в Пакистане и в других странах Иршад Ахмад Айяз.

Эксперт также добавил, что исламское финансирование сейчас набирает силу и развивается во многих регионах мира.

«Я надеюсь, что подобные совместные партнерские программы будут иметь положительное влияние в будущем. Этот курс разработан специально для обучения стандартам шариата, которые были разработаны и утверждены AAOIFI. Эти стандарты используются более чем 5 странами мира для работы в институтах по исламским финансам. Это очень важный документ, и, я надеюсь, что Правительство Казахстана примет его и сделает обязательным во всех исламских банках. Поэтому мы, AAOIFI, здесь, чтобы подготовить тренеров по программе, научить их и дать им знания об этом важном документе», - добавил Иршад Ахмад Айяз.





В свою очередь руководитель профессионального развития в AAOIFI Фархан Нур выступил с речью о развитии человеческого капитала, о проблемах и тенденциях, с которыми сейчас сталкиваются исламские финансы.

«Сейчас мы проводим 3-дневный курс для различных участников: исламских банков, лизинговых компаний и просто для людей, интересующихся исламскими финансами. Это курс о шариатских стандартах AAOIFI. Он немного тактический, но я очень оптимистичен, потому что мы только что провели первую сессию, и отклик от студентов был очень позитивный, так как они были заинтересованы в стандартах, они задавали интересные вопросы по определенным темам, у нас был очень плодотворный диалог с участниками. Я с нетерпением жду оставшихся дней курса», - подчеркнул эксперт.





В рамках Недели исламских финансов, бюро непрерывного профессионального развития МФЦА в партнерстве с международной организацией бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых институтов AAOIFI организует трехдневный семинар по квалификации «Certified islamic professional accountant (CIPA)». CIPA - это единственная международно признанная квалификация в области учета исламских финансовых институтов, обслуживающая все банковские операции, инвестиции и сегменты исламского страхования.

Программа CIPA предназначена для развития и расширения возможностей в области человеческих ресурсов в отрасли исламских финансов. Главная цель - увеличить количество профессионалов в исламских финансах, финансовой отчетности и аудите в шариате.

AAOIFI - это некоммерческая организация, базирующаяся в Бахрейне, которая была создана для поддержания и развития стандартов шариата для исламских финансовых учреждений.

Семинар AAOIFI CIPA в Астане посвящен разделу «Стандарты шариата и модули управления по шариату» («Shari'ah Standards and Shari'ah governance module»).

В семинарах принимают участие профессионалы, руководители, а также студенты, которые имеют интерес к бухгалтерскому учету, аудиту и финансам в исламской банковской и финансовой индустрии.