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Курсы по медпланированию проводят в казахстанской армии американские специалисты

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Ноября 2021, 12:00
Курсы по медпланированию проводят в казахстанской армии американские специалисты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Центре миротворческой подготовки с участием медицинских специалистов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки организованы курсы военно-медицинского обеспечения миротворческих операций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Обучение проходят военнослужащие, отобранные в качестве кандидатов для включения в состав Военно-полевого госпиталя второго уровня Вооруженных сил Казахстана, который в перспективе планируется направить в миссию ООН.

В курс базового уровня медицинского планирования включены занятия по основам медицинского обеспечения, изучению компонентов медицинской службы в миссиях, связи и информационных систем в медицинской службе, ведению медицинской разведки, материально-техническому обеспечению. Проводятся также занятия по медицинской эвакуации и оперативному медицинскому планированию.

В программу курсов входит языковая подготовка, организованная посольством Британии.

Занятия по миротворческой подготовке организованы в рамках взаимодействия между оборонными ведомствами Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки.


ООН   Здравоохранение   Армия   США  
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