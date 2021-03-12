Курсы по экологической журналистике пройдут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 15 по 19 марта Казахским национальным университетом им. аль-Фараби по инициативе Министерства информации и общественного развития РК в Алматы будут проведены обучающие курсы для журналистов, специализирующихся в экологической сфере. Об этом передает МИА «Казинформ».

Обучающие курсы пройдут в офлайн формате по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 71/27. Участники получат сертификаты о прохождении курса «Экологическая журналистика».

Онлайн-трансляция пройдет на официальной странице Казахского национального университета им. аль-Фараби в Facebook https://www.facebook.com/KazakhNationalUniversity.

В случае заинтересованности в прохождении указанного курса необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV1LKZ6GlcizPU4RRgtgQGWjV-0V6TdttgV4LnEsSGINhf6w/viewform?usp=sf_link.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по следующим контактам: +77029857977, Акмарал, +77029992277, Анель.