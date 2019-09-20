Курсы обучения латинской графике стартуют в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В ДК «Достар» города Кокшетау в рамках декады языков народа Казахстана прошла международная научно-практическая конференция «Жаңғырудың жаңа белесі - латын әліпбиі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для реализации Указа Президента Республики Казахстан «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику» и плана мероприятий по поэтапному переводу алфавита с казахского языка на латинскую графику до 2025 года в рамках декады языков народа Казахстана в Кокшетау прошла научно-практическая конференция «Жаңғырудың жаңа белесі - латын әліпбиі». Участниками ее стали представители интеллигенции, преподаватели и студенты высших и средних специальных учебных заведений, чиновники, работники крупных предприятий, учителя школ областного центра», - поделилась с Казинформом руководитель отдела культуры и развития языков города Кокшетау Айгуль Сабитова.

В фойе ДК «Достар» пришедших ждала выставка, на которой были представлены архивные документы на латинице, история казахской письменности, руны, арабский алфавит, кириллица.

Модератором конференции выступил директор центра «Көкше Медиа» Жалғасбек Сүлейменов.

Доктор Научно-исследовательского института тюркологии Международного казахско-турецкого университета имени Ходжа Ахмеда Яссауи Сердар Дағыстан рассказал о переходе на латиницу в тюркоязычных странах.

Конференция состоялась в формате живого общения, и ученый был приятно удивлен заинтересованностью аудитории.

Ученый секретарь Национального научно-практического центра «Тіл қазына» им. Ш. Шаяхметова, кандидат филологических наук Анар Фазылжанова детально рассказала об оформлении на латинице документов.

Пришедшие смогли задать также все интересующие их вопросы. Большинство интересовало, как повлияет латиница на написание фамилий, как будет передаваться ряд букв, особенно - останется ли приобретенная буква «в», а также, как правильно оформлять наружную информацию, объявления и вывески.

По итогам конференции были сформулированы общие предложения госорганам продолжить работу по пропаганде и разъяснению перехода на латиницу.

«В рамках декады в городе Кокшетау впервые стартуют трехмесячные курсы обучения латинской графике. Всего по городу Кокшетау было проведено более 300 мероприятий на предприятиях и учреждениях всех форм собственности», - добавила Айгуль Сабитова.

Напомним, 26 октября 2017 года был издан Указ Президента РК о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику.