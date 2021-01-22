Курсы краткосрочного профобучения стартовали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный Центр занятости в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» осуществляет прием заявок с 21 января по 3 февраля текущего года от организаций образования, состоящих в реестре учебных заведений палаты предпринимателей, для участия в краткосрочном профессиональном обучении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.
Перечень востребованных специальностей для организации краткосрочного профессионального обучения в 2021 году по столице:
1. Дизайнер графических работ (анимация и видеографика, веб-дизайнер)
2. Машинист-крановщик
3. Автомеханик
4. Дизайнер мебели
5. Сборщик мебели (деревянной)
6. Техник-электрик
7. Швея (оператор швея)
8. Парикмахер
9. Инженер-программист (специалист в сфере кибербезопасности)
10. Плотник
11. Маляр-штукатур
12. Кондитер
13. Администратор
14. Агент торговый (риелтор)
15. Пекарь (общий профиль)
16. Менеджер по продукции
17. Помощник воспитателя
18. Кассир торгового зала
19. Сварщик
20. Продавец-кассир (консультант продавец)
21. Воспитатель
22. Повар (общий профиль)
23. Слесарь-сантехник
24. Автоэлектрик
25. Визажист
26. Мастер маникюра
27. SMM-менеджер
28. Портной
По всем вопросам можно обратиться в КГУ «Центр занятости населения акимата города Нур-Султана» по адресу: улица Бейбітшілік, 25, БЦ «Өркен», контактные телефоны: 95-44-16, 95-44-24, 8 775 753 4391.