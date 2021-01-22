Курсы краткосрочного профобучения стартовали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный Центр занятости в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» осуществляет прием заявок с 21 января по 3 февраля текущего года от организаций образования, состоящих в реестре учебных заведений палаты предпринимателей, для участия в краткосрочном профессиональном обучении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

Перечень востребованных специальностей для организации краткосрочного профессионального обучения в 2021 году по столице:





1. Дизайнер графических работ (анимация и видеографика, веб-дизайнер)

2. Машинист-крановщик

3. Автомеханик

4. Дизайнер мебели

5. Сборщик мебели (деревянной)

6. Техник-электрик

7. Швея (оператор швея)

8. Парикмахер

9. Инженер-программист (специалист в сфере кибербезопасности)

10. Плотник

11. Маляр-штукатур

12. Кондитер

13. Администратор

14. Агент торговый (риелтор)

15. Пекарь (общий профиль)

16. Менеджер по продукции

17. Помощник воспитателя

18. Кассир торгового зала

19. Сварщик

20. Продавец-кассир (консультант продавец)

21. Воспитатель

22. Повар (общий профиль)

23. Слесарь-сантехник

24. Автоэлектрик

25. Визажист

26. Мастер маникюра

27. SMM-менеджер

28. Портной

По всем вопросам можно обратиться в КГУ «Центр занятости населения акимата города Нур-Султана» по адресу: улица Бейбітшілік, 25, БЦ «Өркен», контактные телефоны: 95-44-16, 95-44-24, 8 775 753 4391.