Курсы для управляющих жилыми зданиями проведут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице 10 и 11 сентября на базе городского Центра жилья совместно с общественным фондом «Бақытты Шаңырақ» проведут курсы для начинающих управляющих жилыми зданиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Знания в сфере жилищных отношений на сегодняшний день являются одним из ключей к развитию грамотного гражданского общества. Вопросы, связанные с управлением жилым фондом, и пути их решений включают в себя познания различных сфер, таких как юриспруденция, финансы, бухгалтерия, IT, психология, менеджмент, ведение документооборота и другие.

Занятия будут проходить на базе городского Центра жилья. Курс включает в себя 8 часов теории для всех желающих. Дополнительно предусмотрено 40 часов практики для тех, кто пожелает продолжить обучение с целью открытия в последующем своего направления в сфере управления многоквартирными жилыми зданиями.

Деятельность по управлению жилыми зданиями будет проходить через изучение инструментов и правил по созданию ОСИ. Слушатели узнают, какие документы необходимо подготовить для регистрации, а также, какие обязательные мероприятия нужно проводить на постоянной основе при предоставлении услуг по управлению и содержанию в многоквартирных жилых домах.

Участники после прохождения 40 часов практики смогут развиваться самостоятельно и создавать для себя дополнительные источники дохода, по удобному графику работы.

Мероприятие совместно с Центром ОСИ столицы проводится в целях оказания образовательной помощи и поддержки имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью, чтобы глубже изучить процессы для открытия своего направления в сфере услуг ЖКХ.

Фото: Акимат г. Нур-Султан