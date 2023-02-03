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    Курсы Coursera будут доступны студентам с марта - Саясат Нурбек

    3 Февраля 2023, 10:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что 100 тысяч казахстанских студентов получат доступ к платформе Coursera в ближайшие три года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Начиная с марта этого года все наши студенты получат доступ ко всем курсам Coursera, а 654 специально отобранных курсов Coursera будут полностью переведены и адаптированы на казахский и русский языки. Таким образом, мы получаем доступ к самому высококачественному контенту. Также у наших университетов появляется возможность разрабатывать собственный контент и выгружать его на платформу Coursera. То есть мы даем нашим университетам, в первую очередь, профессорам зарабатывать», - сказал министр на форуме «Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности».

    Ранее Саясат Нурбек сообщил, что курсы Coursera в этом году станут доступными для 20 000 казахстанских студентов из 25 региональных университетов. В настоящее время 50 приоритетных курсов глобальной образовательной платформы уже доступны на казахском и русском языках, они охватывают такие области, как программирование и цифровизация, математика, физика, маркетинг и другие. Список приоритетных курсов включает программы ведущих университетов США, Европы и Азии.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Образование Вузы Цифровой Казахстан Миннауки и высшего образования РК
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