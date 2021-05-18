Курсы цифровой грамотности проводят для людей с ограниченными возможностями в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественное объединение «Жайна Астана» проводит для людей с инвалидностью I, II, III групп, индивидуальных помощников, родителей, воспитывающих детей с особыми нуждами бесплатные обучающие курсы по цифровой грамотности. Занятия начались с 4 мая и продлятся до 30 ноября текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Курсы проводятся в рамках государственного социального заказа при поддержке столичного управления занятости и социальной защиты.
В рамках обучения предусмотрена следующая программа:
- основы пользования компьютером;
- обучение работе с порталом электронного правительства Egov;
- портал социальных услуг;
- Zoom;
- пользование WhatsApp;
- банковские приложения;
- получение ЭЦП ключа.
Стоит отметить, курсы проводятся с соблюдением санитарных норм: масочный режим, использование санитайзера с антисептическим средством, соблюдение социального дистанцирования.
Для получения дополнительной информации можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8-701-212-09-55; 8-775-545-15-39; 8-747-455-44-95.
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