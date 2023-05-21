Курсы быстрообучаемых профессий прошли многодетные мамы Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Курсы актуальных и быстрообучаемых профессий прошли женщины из социально уязвимых категорий Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

110 женщин были отобраны из числа многодетных матерей, воспитывающих детей инвалидов, матерей-одиночек, женщин из дома мамы и благотворительного фонда «Asar-ume». Отбор и анкетирование участников проекта провели в апреле текущего года. О проекте заявляли посредством соцсетей на страницах региональной палаты предпринимателей и Совета деловых женщин.

За два дня женщины были обучены таким профессиям как SMM, мобилография, массаж для лица и тела, хиджама, выпечка хлебобулочных изделий, конструирование одежды и головных уборов, изготовление изделий из гипса, основы клининга и курс скорочтения.





«Члены молодежного крыла «Жас қанат» Совета деловых женщин, а это действующие предприниматели различных сфер в течение двух дней обучали в группах по десяти специальностям. Это обучение SMM с нуля, мобилография, массаж для лица и тела, хиджама, выпечка хлебобулочных изделий, конструирование одежды и головных уборов, изготовление изделий из гипса, основы клининга и курс скорочтения. Считаем, что они относятся к категории быстро обучаемых профессий. И у наших подопечных будет возможность легко эти навыки монетизировать, перевести в коммерческое русло», - рассказала председатель молодежного крыла союза деловых женщин Майра Сурбаева.

В ходе обучения были поощрены активные участницы. Так мама тройняшек, двое из которых с инвалидностью, Гульнара Шадманова получила сертификат на 100 тысяч тенге для приобретения дидактического материала. Женщина имеет медицинское образование и мечтает реализовать проект по открытию логопедического кабинета.

«Как мама особенных детей знаю как важны профилактические и лечебные работы с детьми. У меня своя методика работы. Не ожидала, что попаду в проект. Бесплатно обучиться навыкам SMM всегда хотела. Понимаю как это важно в работе и продвижении своей услуг. Бесплатно обучили. А главное дали большую психологическую мотивацию. Что очень важно родителям особенных детей, женщинам, которые возможно не верили в свои силы, возможности, не знали про существующие меры поддержки», - делится женщина.

Женискуль Ахметова сама растит пятерых детей. Начала заниматься химчисткой мягкой мебели. На курсах изучила новые технологии клининговых услуг. Ей вручили сертификат в размере 50 тысяч тенге на приобретение необходимых средств.

Еще одной многодетной маме Гульбарам Мурсалимовой подарили сертификаты на посещение салона красоты и массажного кабинета. Женщина получила обучение по основам клининговых услуг.

«Палата предпринимателей готова оказать всем участницам проекта услуги по сопровождению, подразумевающие консультацию в разработке бизнес-планов, сбора документов на меры поддержки развития бизнеса, правовую помощь», — отметил и.о. директора РПП «Атамекен» Дидар Боранкулов, который ознакомил с услугами «Атамекена», в том числе ЦОП и ЦРЖП.

Стать успешным предпринимателем, если ты - женщина, несложно: найти дело по душе, надеть самое красивое платье и действовать. Это кредо тех, кто не побоялся, создал своё дело, несмотря на возраст, пол, социальное и финансовое положение. Для тех, кто хочет развиваться сегодня много механизмов поддержки и государственных программ, обратилась к собравшимся председатель СДЖ Кульпаршин Айдарханова.

«В регионе успешно реализуется программа «Ауыл аманаты», льготного кредитования молодежного предпринимательства, а также НПП запустила инструмент «Мен кәсіпкер». В рамках проекта «Одно село-один продукт» есть возможность создания кооперации. Только желание, а наши услуги вам в помощь, причем бесплатно. Ровняйтесь на своих преподавателей. Это молодые предпринимательницы, которые каких-то пару лет назад также сидели за партами и обучались на курсах. А сегодня передают знания», - сказала она.

В завершении мероприятия всем участницам проекта были вручены сертификаты о завершении краткосрочного курса. Благодарственными письмами Палаты и СДЖ отметили преподавателей.